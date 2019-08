Choć często podświadomie, to właśnie na podstawie twarzy ludzie opierają swoje pierwsze wrażenie na temat nowo poznanych osób. Można więc założyć, że wprowadzenie podobnych mechanizmów do świata sztucznej inteligencji w reklamie jest naturalnym posunięciem technologii w tej branży.

Wyjaśnimy dziś czym jest iQ.screen, czyli nowy polski startup, który wykorzystuje profilowanie, aby wyświetlać najbardziej dopasowane reklamy.

Co to jest profilowanie?

Sięgnijmy do rozporządzenia RODO i zgodnie z art. 4 pkt 4, profilowanie jest to:

[…]dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Z profilowaniem zetknąć się można choćby podczas przeglądania stron internetowych. Szczególnie można to zauważyć po wejściu w życiu rozporządzenia RODO wczytując się dokładnie w polityki prywatności.

Profilowanie w oparciu o sztuczną inteligencję

Podobne profilowanie, choć na podstawie danych zebranych przez sztuczną inteligencję wprowadza właśnie startup iQ.screen w warszawskich i krakowskich taksówkach. Firma zamontowała tam nowego typu nośniki, które mogą profilować reklamę w zależności od oglądającego ją odbiorcy.

Pasażer po rozpoczęciu przejazdu otrzymuje ekran powitalny informujący o działaniu urządzenia w oparciu o skanowanie twarzy. Jeżeli nie wyraża na to zgody, może poprosić kierowcę o wyłączenie tabletu. Polityka prywatności dostępna na stronie internetowej nośnika deklaruje, iż pasażerowie mogą uzyskać dostęp do swoich danych, choć zgodnie z jej zapewnieniami iQ.screen nie przechowuje danych pozwalających na jakąkolwiek identyfikację czy weryfikację pasażera. W bazie danych znajdują się jedynie wpisy niezbędne do rozliczeń księgowych i realizacji zamówień od reklamodawców.

Czy tak wygląda przyszłość nośników reklamowych?

No właśnie – skoro iQ.screen to nośnik stricte reklamowy, to co nowego wnosi do branży i jak można go porównać do pozostałych form form takich jak billboardy, internet, reklama w komunikacji miejskiej?Prezes spółki in1 Ai sp. z o.o., Szymon Gołąb, przekonuje, że startup iQ.screen to prawdziwa rewolucja w świecie reklamy i wylicza jego zalety:

umila on podróż pasażerom, pozwalając im na skorzystanie z ładowania telefonu, newsów ze świata, prognozy pogody a niedługo już np. gier.

przenosi internetowy, klarowny model rozliczania się za wyświetlenia do outdoor-u, gdyż reklamodawca płaci tylko za realne odtworzenia jego spotu na podstawie pomiarów dokonanych przez nośnik

wprowadza nowe technologie do Polski, „iQ.screen jest drugą firmą na świecie z zastosowaniem najnowszych technologii w taksówkach, zaraz po Japończykach”

pozwala na precyzyjne targetowanie reklamy , zarówno ze względu na płeć i wiek pasażera jak i lokalizację taksówki ,którą się przemieszcza . Umożliwia to kampanie dla konkretnych dzielnic, ulic bądź w drodze na konkretne lokalizacje np. lotnisko

umożliwia reklamodawcom tworzenie angażującej reklamy w formatach “Rich Media”. „Walczyliśmy o zrealizowanie kampanii dla wchodzącego filmu ze spidermanem, gdzie pasażer za pomocą dotyku będzie musiał ściągnąć z ekranu pajęczynę po czym wyłoni się główny bohater”

pozwala na ciągłą analitykę wyświetlanych treści. „Dzięki zastosowanym technologiom możemy badać jak pasażer zareagował na reklamę, czy się uśmiechnął czy odwrócił wzrok”.

reklama w iQ.screen, może tak naprawdę czerpać z kilku budżetów reklamowych jednocześnie. Jest to nośnik internetowy zainstalowany w „outdoorze”, zatem mieści się w granicach reklamy internetowej, DOOH i ambientowej.

Nowość na rynku reklamowym

iQ.screen aktualnie obecny jest w dwóch miastach w Polsce. W Krakowie i Warszawie i łącznie może wyświetlić 1,5 mln spotów miesięcznie, lecz w przyszłym roku ta liczba przekroczy 30 mln i nośniki iQ.screen będą obecne w taksówkach w pozostałych miastach Polski.

Aby podsumować działania projektu iQ.screen można stwierdzić, że na naszych oczach powstała w Polsce zupełnie nowa forma reklamy. Zarówno pod kątem zagospodarowania taksówkarskiej przestrzeni jak i wykorzystania nowoczesnych technologii.